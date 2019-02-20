Yörük Müzesi'ne büyük ilgi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde belediyenin Yörük tarihi ve kültürünü yaşatmak için başlattığı çalışmalar kapsamında kurulan müze büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz aylarda sahil bandında açılan Yörük Müzesi, ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Erdemli Belediyesi’nin ilçe mahallelerinde yaşayan Yörüklerin bağışladığı eşyalarla kurulduğu müze, ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin çok önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, Erdemli'nin her noktasında Yörüklerin yaşam izlerinin taşındığını söyledi. Başkan Tollu, Yörük kültürünün hala yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini ifade ederek, kendi tarih ve kültürüne sahip çıkmayan toplumların gelişmelerini sağlayamayacağını dile getirdi.



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