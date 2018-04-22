Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kurulan Yörük çadırları ziyarete açıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali'nin önemli bir bölümü de Yörük çadırları yerleşkesinde geçecek. 24 Nisan akşamı ilçe, il ve yurt dışında oturan Kumlucalıların bir araya geleceği 'Hasret Gecesi', Yörük çadırlarında yapılacak. Geçen cuma günü mahalle muhtarlıkları tarafından kurulan çadırlar ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Cihan imparatorluğu, bu bizim kurduğumuz çadırlarda doğdu. Çadırlar bizim unutmamamız gereken değer yargılarımızdır. Osmanlı İmparatorluğu çadırda kuruldu. Çadırda kalmadı. Kıtalara sığmadı. Dünyaya hükümdar oldu. Otağ, oba ve çadır bu milletin özüdür. Bu çadırlarda atalarımızın yüzyıllardır sürdüre geldiği hayat biçimleri de sergileniyor. 21'inci asrın nesline, nereden, hangi şartlarda geldiğimizi aktarmak istiyoruz. 24 Nisan salı günü bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz ilçe, il ve yurt dışındaki Kumlucalıları buluşturacağımız Hasret Gecemiz olacak. Tüm yöre halkını Yörük çadırlarımıza bekliyoruz" dedi.

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