Yorgancılar'dan Çinli işadamlarına davet

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu'yu ziyaretinde, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Çin'li yatırımcıları İzmir'e davet etti.

Ziyarette konuşan Başkan Yorgancılar, Çin ile Türkiye arasında 17 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğunu, bunun 670 milyon dolarlık bölümünün İzmir'den yapıldığını belirterek, "Ancak bu ticaret hacmine baktığımızda yeterli olmadığını görüyoruz. Ticaret dengesine baktığımızda daha çok ithalat yapıyoruz, ihracatımızı yükseltmek ve dengeli bir ticari ilişki içinde olmak için de bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Özellikle İzmir ile Antalya genelinde turizm, iki ülke için önemli bir potansiyel oluşturuyor. Çin'de bu yıl Türkiye Turizm Yılı olması son derece önemliydi. Ancak bunun etkisini tam olarak göremedik. Özellikle İzmir'e sizlerin desteğiyle daha fazla turistin gelmesini önemsiyoruz" dedi.

"İZMİR'İN AVANTAJLARI ÇOK"

İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olduğunu ve sanayi istihdamının yüzde 23'ünü karşıladığını kaydeden Başkan Yorgancılar, "Bölgemizde, kurucusunun EBSO olduğu 9 tane sanayi bölgesi var. 5 bin kayıtlı üyemiz var. 64 değişik sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ağırlıklı sektörler tekstil, gıda, tarım, petrokimya ile makine ve makine parçalarıdır. Yabancı sermaye kültürüne en açık İl İzmir'dir. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların çoğu sanayi ile ilgili olan bölümde İzmir'i tercih ediyor. Neden? Bölgemizde 9 üniversite bulunuyor. Üniversitelerin dışında 300 günü güneşli bir bölge. Ayrıca havalimanımızdan 60 ayrı bölgeye uluslararası uçuş imkanı var. Limanları, lojistik avantajlarıyla çok eski bir ticaret kültürüne sahip. Bunları üst üste koyduğumuzda İzmir'in daha avantajlı bir bölge olduğunu görüyoruz. Bunlara ilave olarak 2 serbest bölge bulunuyor. Üçüncüsü için hazırlıklar sürüyor" diye konuştu.

"İPEK YOLU PROJESİNE İNANIYORUZ"

Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğini, sektörel eşleşmeleri sağlayarak geliştirme imkanı olduğunu hatırlatan Başkan Yorgancılar, "Türkiye ve Çin arasında tarihten gelen bir ipek yolu gerçeği vardı. Bu tekrar gündeme gelerek tren yollarının güncellenip yenilenmesiyle canlanacak. Biz bu projeye inanıyoruz. Ayrıca Türk hava Yolları'nın her gün Şangay'a, Pekin'e, Guangzhou'ya sefer koymasıyla gidiş geliş kolaylaşıyor. Biz EBSO olarak bu konuyla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

TARIM OSB'YE DAVET

Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile ilgili Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu ile görüşlerini paylaşan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, "Şu anda İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile birlikte Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluşunu gerçekleştirmek üzereyiz. Bu konuyla ilgili Çin'de ilgili kurumlar veya bu konularla ilgili yatırımcı varsa iletişime geçmek isteriz. Organize bölgelerinden biri kesme çiçek, diğeri de günlük sebze meyve ürünlerinin üretimini yapacak. Bu bölgelerde yatırım yapabilirler" dedi.

"İZMİR'E GELİN"

Çin'den gelen heyetlerin genelde politik oluşu gereği Ankara'ya, ticari ziyaretlerin ise İstanbul'a yöneldiğini belirten Yorgancılar, "Sizden özellikle ticaret heyetlerinin İzmir'e yönlendirilmesini istiyoruz. Türkiye'de başarılı olmuş Çinli firma modelleri örnek gösterilerek yeni Çinli yatırımcıları buraya çekmek istiyoruz. Sizi Odamızda da ağırlayarak İzmir'in yatırım iklimi ve faaliyetlerimize ilişkin daha detaylı aktarmak ve işbirliğimizi arttırmak istiyoruz" dedi.

"ÜRETİMİN LİSANI YOK"

İzmir'de, Çin'de çalışabilecek veya burada yatırım yapmış firmalarda çalışabilecek genç eğitimli ve kalifiye işgücünün mevcut olduğunu da vurgulayan Başkan Yorgancılar, "Bu genç ve kalifiye nüfusun Çin kültürüne adaptasyonu son derece kolay olur. Bugün birçok Çinli Almanya'da çalışıyor Alman kültürüne adapte oluyor. Birçok Çinli işçi Türk firmalarında çalışıyor. Türk şirket kültürüne uyum sağlayabiliyor. Bizim yeteneklerimiz de aynı şekilde bir Çinli firmanın üretim teknolojisine uyum sağlayabilir. Çünkü üretimin lisanı yok. Üretimin lisanı, kültürü; verimlilik ve kaliteyi uygun fiyata mal etmektir. O da sistemle oluyor" dedi.

"İZMİR'İ ANLATACAĞIZ"

İzmir'in Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir şehir olduğunu belirten Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu ise "İzmir'de önemli bir kaynak var, turizm. Bu ticaret açığını turizmle kapatabiliriz. Türkiye'deki sektörlerle aynı sektörlerde faaliyet gösteren Çinli firmaları bir araya getirmek istiyoruz. Daha yoğun bir işbirliği olacak. Yeni organize sanayi bölgesi ve yeni yatırımlar ile detayları bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de ülkemizdeki firmalara ve ilgili kurumlara bunları aktarırız. Ayrıca İzmir'deki başarılı olmuş Çinli firmaları bizler ülkemizde örnek gösterebiliriz. Bu şekilde yeni Çinli yatırımcıların yolu açılacaktır. Şu anda İzmir'de 2 firma kömür santrali ve madencilik sektöründe başarılı birer yatırım faaliyeti gösteriyor ve Çin'li yatırımcılar için son derece önemli bir model oluşturuyor" diye konuştu.

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