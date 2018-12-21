Yorgancılar AK Parti’den geri dönüşüm projesi için destek istedi

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, geri dönüşüm konusunda hayata geçirmeyi planladıkları proje için AK Parti’den destek istedi. Yorgancılar, görüşmenin ardından gazetecilerin, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Ben EBSO başkanıyım, siyasete girmeyeceğim" dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından, gazetecilere açıklama yapan Ender Yorgancılar, geri dönüşüm için bir organize sanayi bölgesi kurmak istediklerini, bunun için de AK Parti’den destek istediklerini açıkladı. Yorgancılar, "Geri dönüşümcülerle ilgili Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi tarafında kurulması gereken bir organize sanayi bölgesi ile ilgili destek istemeye geldik. Geri dönüşüm artık Türkiye’de bir sanayi haline geldi. Artık geri dönüşüm sadece toplama olarak kalmamalı. Bunun tekrardan endüstriye, sanayiye kazandırılması ile ilgili yapılması gereken yatırımlar var. Onları da yapacak olanlar sanayiciler. Geri dönüşüm için ihtiyacımız olan bölgeyi tespit ettik. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’den buna destek olmasını istedik" dedi.

'SİYASETE GİRMEYECEĞİM'

Yorgancılar, gazetecilerin, "Adınız CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?" hatırlatması üzerine, "Aday olmadığımı daha önce de söyledim. Ben EBSO başkanıyım. Bana başka partilerden de Büyükşehir Belediyesi ile ilgili talep geldi ama siyasete girmeyeceğim. Bunu daha önce de ifade ettim. Ben oda başkanıyım, görevim de bu" dedi.

Yorgancılar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci ile de kısa bir süre görüştü.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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