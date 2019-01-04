Yöresel lezzetler Şanlıurfa’da sergiledi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da 11 Nisan Fuar Merkezi’nde 70 ilden 130 firmanın katıldığı ‘Ulusal Gıda İl İl Yöresel Ürünler Fuarı’ açıldı. Birbirinden lezzetli yöresel ürünlerinin sergilendiği stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

11 Nisan Fuar Merkezinde düzenlenen fuarın açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Medya Trend Fuar ve Organizasyon Firması Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Böyle il il yöresel ürün fuarı aslında belki de illerin kaynaşması, kültürlerin tanınması, coğrafi işaret almış olan Anadolu'nun güzel ürünlerini hep birlikte bu fuarda gezmeyi planlamak onlardan istişare etme imkanına sahip oluyoruz. Şanlıurfa ili olarak, Şanlıurfalı hemşerilerimiz olarak kavuşmuş oluyoruz. Bu da nedir, şehrimizi doğru tanıtacağız, doğru ifade edeceğiz. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde karşılayacağız, turistlerin Şanlıurfa'nın kültürünü sanatını, mutfağını her şekliyle güzel ve imaj vermek zorunluluğumuz var. Fuarımızın Şanlıurfa'mıza tüm hemşerilerimiz ve stant açmış olan 110 katılımcımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

'BİZ ONLARI, ONLAR BİZİ TANIYACAK'

Fuar merkezinin Şanlıurfa'ya katacağı değerlerden bahseden Vali Yardımcısı Selami Işık , "Bu fuarla özellikle Şanlıurfa gibi gelişen ve ülkemizin doğusunda yer alan fuarlara katılan katılımcılar için ev sahipliği yapıyoruz. Buradan fuar becerileri için neler elde ederiz, tecrübelerimizle ilimizi nasıl geliştiririz, buradaki katılımcılar neler kazanır onun bir başlangıç seviyesidir. Uluslararası fuarlarda kişiler burada müşteri buluyor. Bizim ulusal fuarımızda da biz onların kültürlerini tanıdıktan sonra biz Urfa olarak onlara neler satabiliriz bunlar önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdip yoğurulan çiğköfte ikramından tatlılar. Fuarda 71 ilden 130 firmanın açtığı stantlarda yöresel gıda ürünleri ile el sanatları ve hediyelik eşya ürünleri sergileniyor.

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