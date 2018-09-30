Yöreler Renkler sona erdi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, pazar günü için yapılan meteorolojik uyarı nedeniyle dün Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan konseri ve Pşenicne Pereveslo'nun sahne aldığı Ukrayna kültür gecesiyle sona erdi.

Pazartesi başlayan ve hafta boyunca festival sahnesinde Türkiye'nin bir başka bölgesinin kültür gecesinin gerçekleştiği, Hüseyin Turan, Belkıs Akkale, Emre Dayıoğlu ve Selçuk Balcı gibi Türk halk müziğinin güçlü seslerini ağırlayan Yöreler Renkler Festivali'nin kapanışında, Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı yine doldu.

Kapanış gecesinde Başkan Ümit Uysal, festivalin yöre, hemşeri, kültür ve dayanışma derneklerinin sahiplenmesi ve festival alanını her gün dolduran Antalyalılar sayesinde amacına ulaştığını söyledi. Başkan Uysal, “Festival boyunca Türkiye'mizin 7 bölgesinden kültürlerin temsili, yemeklerin, gastronominin temsili, müziğin ve şiirin temsili, hepsinden önemlisi insanlığın temsili gerçekleşti. Burada her şeyi paylaştık. Tıpkı Muratpaşa'mızda her şeyimizi paylaştığımız gibi. Türkiye'ye ve dünyaya örnek olabilecek güzel bir festival yaşadık" diye konuştu.

Gecede ayrıca Başkan Uysal, festivale katılan Güneydoğu Anadolu bölgesi dernekleriyle Ukrayna Ailesi Derneği'ne teşekkür plaketlerini takdim etti. Dernek başkanı Vita Mykhaylova, Başkan Uysal'a kendilerini her yıl bu festivale davet ederek böylesi bir ortamın bir parçası haline getirdiği için teşekkür etti.

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