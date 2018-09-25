Yöreler Renkler Festivali başladı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, 4'üncü kez Antalyalılarla buluştu.

Aralarında Ukrayna ve Rusya'nın da bulunduğu 58 hemşeri, yöre, kültür, dayanışma ve kültür derneğinin katılımıyla Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı'nda başlayan festivalin ilk gününe, kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Dün saat 17.00'de katılımcı derneklerin stantlarının açılmasıyla başlayan festivale, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin katıldı. 4'üncü Yöreler Renkler Festivali, akşam saatlerinde halk dansları gösterisi ve ardından Balkan müziğine farklı bir yorum getiren Merve Akyıldız'ın konseriyle devam etti.

'MERKEZİMİZDE İNSAN VAR'

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, insanları birleştirmenin, kenetlemenin ve birlikte yaşamaktan onur duyan hale getirmenin hem genel hem de yerel kamu yönetiminin görevi olduğunu söyledi. “Merkezimizde insan var. İnsan başımızın üstünde yeri var" diyen Başkan Uysal, Muratpaşa'da hayata geçirdikleri belediyeciliğin de bunun üzerinde yükseldiğini söyledi. Bu anlayış doğrultusunda, yaklaşımları ne olursa olsun, herkese aynı nazarda baktıklarını ifade eden Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Muratpaşa'mızda en büyük torpil insan olmaktır. Başka torpil yok. Babanız belediyede yetkili olsa Turunç Masa'dan daha hızlı sorunları çözemezsiniz. Muratpaşa'da tüm yollarımızı, kendi ürettiğimiz asfaltla yeniliyoruz. 650 bin metrekare yeni park alanı oluşturduk. Hepsinin bitki ve çiçeklerini kendimizi üretiyoruz. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi, Türkan Şoray Kültür Merkezi, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi yatırımlarını gerçekleştirdik. 8 spor tesisini Muratpaşa'ya kazandırdık. Hepsini yapıyoruz ama en önemlisi; insanımıza altta kalanın canı çıkmasın hizmeti veriyoruz. Bununla da yetinmiyoruz, yılda 12 festival yapıyoruz. Bu festivaller toplumu birleştirmeye, bütünleştirmeye yarıyor. 'Bir bedende buluştuk Muratpaşa'yı oluşturduk' işte bu yıl 4'üncüsünü yaptığımız Yöreler Renkler Festivali'nin sloganı. Yöreler Renkler, Türkiye'ye örnek olan kardeşlik festivalidir. İnsan, bizim merkezimizde tamamen insan var. İstiyoruz ve arzu ediyoruz ki, bizim bu yaklaşımımız Türkiye ve dünyaya yayılsın. İnsanoğlu bir gün bunu başaracak. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi, insanı insan olduğu için sevmeyi başaracak. Her türlü ayrımı bir gün aşacak."

40 KİLOGRAMLIK KARPUZ

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Yöreler Renkler Festivali'ne katılan dernekler isimleri tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Derneklere sahnede 'Sev Kardeşim' şarkısı eşlik ederken 58 derneğin başkanları festival alanını dolduran Antalyalıları selamladı. Gecede Başkan Uysal'a 40 kilogram ağırlığında Diyarbakır karpuzu da hediye edildi.

HÜSEYİN TURAN KONSERİ

Muratpaşa Belediyesi'nin Yöreler Renkler Festivali, ilk günü Hüseyin Turan konseriyle sona erdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Turan, kendisiyle özdeşleyen türküleri Muratpaşa Belediyesi kent meydanını dolduranlarla birlikte söyledi.

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