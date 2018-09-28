Yöreler Renkler'de Doğu Anadolu gecesi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin, kent meydanında devam eden barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler'in 4'üncü gününde, Doğu Anadolu kültür gecesi düzenlendi.

Gecede İhsan Güvercin ve Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi Belkıs Akkale sahne alırken festivale katılan Doğu Anadolu derneklerine plaket verildi. Başkan Ümit Uysal gecede yaptığı konuşmada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yöreler Renkler Festivali'nde Türkiye'nin 7 bölgesinden ayrıca Rusya ve Ukrayna'dan gelerek Antalya'nın bir parçası olmuş kültürlerin kendilerini tanıttığını söyledi. Başkan Uysal, “Muhteşem" olarak değerlendirdiği bu tabloyu “Bir bedende buluştuk Muratpaşa'yı oluşturduk" sözleriyle anlatırken şunları söyledi:

“Muratpaşa'da gerek temel belediyecilik gerekse sosyal belediyecilik alanında Türkiye'de öncü çalışmaları hayata geçiriyoruz. Ama her şeyden önemlisi, bütün insanlarımız için, sadece insan olmanın en büyük torpil olduğu bir düzen. Yani torpile ihtiyaç olmayan bir düzen. Turunç Masa'mızı arayan herkese hizmetin seferber olduğu bir düzen. İşte bu bize 'Bir bedende buluştuk Muratpaşa'yı oluşturduk' deme hakkını veriyor. Bütün bunları sizlerin vergileriyle yapıyoruz. Asıl olan sizsiniz. Biz sadece organize ediyoruz."

FOTOĞRAFLI