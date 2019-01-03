Yönetici gelişim toplantısı yapıldı

Muammer İRTEM/BURSA,() - MİLLİ Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çerçevesinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda Anadolu İmam Hatip Liseleri Müdürleri ve Pansiyonu olan Anadolu İmam Hatip Liseleri Müdür Yardımcılarına yönelik toplantı yapıldı.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı Yönetici Gelişim Programı toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanı Abdülhalik Baş, Bakanlık Şube Müdürü Hüseyin Demirbaş ve Bursa Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Arslan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP), eğitim alanındaki hızlı değişim, dönüşüm ve gelişmelerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi amacıyla eğitim liderinin iletişim ve yönetişim becerilerinin geliştirilmesi düşüncesinden hareketle hazırlandı.

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