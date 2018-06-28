Yön tabelasına çarpan bisikletli yaralandı

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bisikleti ile yol kenarındaki yön tabelasına çarpan 19 yaşındaki Tolga Yakup Ateş yaralandı.

Kaza dün, Gebze Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Bir grup arkadaş bisikletleriyle Eskihisar'a gezmeye giderken Tolga Yakup Ateş, bisikleti ile yol kenarında bulunan yön tabelasına çarptı. Tolga Yakup Ateş yaralanırken, yön tabelası devrildi. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Ateş'e ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ateş tedavi altına alındı.