Yomra'da kapanan 11 mahalle yolu ulaşıma açıldı

YOMRA (Trabzon),()-TRABZON’un Yomra ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yomra Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sonucunda yol ulaşıma açıldı.

Yomra ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilçeye bağlı 11 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yomra Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kapanan 11 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.



‘ANINDA MÜDAHALE ETTİK’

Dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 mahalle yolunun ulaşıma kapandığını söyleyen Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, kapanan mahalle yollarına belediye olarak anında müdahale ettiklerini belirterek şöyle dedi:

“Dün sabah saatlerinde etkili olan ve 60 cm’ye ulaşan kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı 11 mahalle yolumuz kısa süreli olmak suretiyle ulaşıma kapandı. Tecrübeli ve güçlü makine parkımızla birlikte kapanan mahalle yollarımıza anında müdahale ettik. Bizde dün akşam saatlerinde Çamlıyurt, Kılıçlı, Maden ve Tandırlı mahallerini, bugünde Demirciler, Oymalı, Tepeköy ve Özdil mahallerini ziyaret ederek hem vatandaşlarımızın hem de emekçi kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Vatandaşımızın istek ve taleplerini dinlerken, emekçi kardeşimizde hem çalışma azmini hem de motivasyonunu artırıyoruz. Dün sosyal medya üzerinden şahsi telefon numaramı paylaştım. Vatandaşım bir sıkıntı durumunda bana ulaşsınlar diye. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Biz milletimizin efendisi değil hizmetkârıyız. Bu düşünceyle birlikte bütün çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Buradan bütün vatandaşlarıma seslenmek istiyorum; ‘Başın düşerse dara, İbrahim başkanı ara' "