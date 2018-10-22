Yolun kenarında ölü bulundu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu Radwan Alkouja, Konya- Adana karayolu kenarında ölü bulundu. Alkouja'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Zengen Mahallesi yakınında meydana geldi. Çevredekiler yolun kenarında hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma yaptığı incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin Suriye uyruklu Radwan Alkouja olduğu ve öldüğünü belirledi. Alkouja'nın cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



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