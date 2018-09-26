Yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı

KARAMAN'da yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Bilgin (73), kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Bilgin yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Ç. (32) yönetimindeki 70 BJ 733 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bilgin, yaralandı. Kanlar içinde kalan Bilgin, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bilgin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sürücü Mustafa Ç. de gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.