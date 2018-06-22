Yolun karşısına geçerken minübüsün çarpmasıyla öldü

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde minibüsün çarptığı Zabit Aydın (80) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Dikbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Zabit Aydın'a yolun karşısına geçmek isterken Haşim A. (66) idaresindeki 52 EY 821 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aydın yola düştü. Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Çarşamba Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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