Yolu kapatan ev yıkıldı yerine yenisi yapıldı

DENİZLİ'nin Pamukkale Belediyesi, üstyapı çalışması kapsamında, bir yolun neredeyse yarısını kaplayan evi yıktı. Konut sahibine yeni ev yapıldığı, böylelikle vatandaşın mağdur edilmediği belirtildi.

Deliktaş Mahallesi'nde üst yapı çalışmaları yürüten Pamukkale Belediyesi ekipleri, 1953 Sokak'taki 11 numaralı evin, sokağın neredeyse yarısını kapattığını belirledi. Belediye yetkilileri, 47 yıllık tek katlı müstakil evde yanlız yaşayan 4 çocuk annesi, 76 yaşındaki Ayşe Karaıslı'ya, evini yıkıp yenisini yapacakları sözünü verdi. Sokaktaki üst yapı çalışmalarının ardından Karaıslı'ya ait olan arsa içine Pamukkale Belediyesi tarafından yeni prefabrik ev yapıldı. Karaıslı, yeni yapılan evine taşındı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Ayşe Karaıslı'yı yeni evinde ziyaret etti.

Belediyenin kendisini mağdur etmediğini belirten Karaıslı, "Evim sokağın ortasında kaldı. Belediye yolu yapmak için yıkmak zorunda kaldı. Ama bana bu yeni evi yapıp mağdur etmedi" dedi.

Belediye Başkanı Gürlesin ise, 4 mahallede devam eden üst yapı çalışmalarının 85 milyon liralık bütçeyle devam ettiğini ifade ederek, "Deliktaş da bu mahallelerden biri. 1953 Sokakta 47 yıllık olan bina 18. Madde geçtikten sonra sokak ortasında kaldı. Mecburen bu evi yıkmak zorunda kaldık. İçinde yaşayan 76 yaşındaki Ayşe teyzemizin maddi durumu iyi olmadığı için biz devletin elini vatandaşımıza uzattık. Kendisine ait olan arsaya prefabrik ev yaptık. Ayşe teyze yeni evine taşındı" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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