Yolların ulaşıma kapanmaması için kriz masası kuruldu

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), () - AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, belediye ekipleri tarafından açıldı. Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın'ın talimatıyla oluşturulan kriz masası, gelen ihbarların ardından hemen bölgedeki ekipleri yönlendirerek, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bozdoğan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşımı engellememesi için Bozdoğan Belediyesi'nde oluşturulan kriz masası, yaşanan olumsuzluklara anında müdaha ediyor. Bölgede her türlü tedbirin alındığını belirten Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın “Biz Bozdoğan Belediyesi olarak kar yağışına hazırlıklı idik. Her yıl olduğu gibi bu yılda bölgemizdeki yolların kapanmaması için özel bir ekip ile kriz masası oluşturduk. Karla mücadele kapsamında kar yağışı olan ve devam eden yüksek kesimlerde iş makinalarımız ile kar küreme ve tuzlama işlemlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından mağdur olmaması için, yağan kar nedeni ile yollarımızın kapanmaması için oluşturduğumuz kriz masasındaki Belediye ekiplerimiz 24 saat boyunca vardiyeli olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Yine bunun yanında Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta Amirliği Belediye Personellerimizde kar yağışı ile ilgili çalışmalarını aralıksız Sürdürüyorlar" dedi.

Başkan Apaydın, Madran yaylası, Karabağlar-Güney, Örtülü-Tütüncüler-Başalan ve Altıntaş mahallelerinde kapanan yolların ekipler tarafından açılarak, ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldığını söyledi. Kriz masasında bölgede ulaşıma kapalı yol olmadığı bildirildi.

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