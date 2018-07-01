Yoldan çıkıp, takla attı: 3 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilde 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara’dan, Tekirdağ yönüne giden Uğur Şahin (25) yönetimindeki 34 BIU 048 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada, sürücü Şahin ile araçta bulunan arkadaşları Sercan Bakan (24) ile Umut Gökan İsbir (23) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Sercan Bakan ile Umut Gökan İsbir, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.