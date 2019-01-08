Yolcu otobüsünde 238 paket kaçak sigara ele geçirildi

TOKAT, () - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir yolcu otobüsünde 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin D-100 Karayolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında İstanbul'a giden İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada, otobüsün gizli bölmelerine ve valizlere gizlenmiş vaziyette iki İran uyruklu şahsa ait toplam 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. İki kişiye 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 3 bin 920 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca otobüs şoförüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 348 TL para cezası kesildi.

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