Yolcu otobüslerinde uyuşturucu ele geçirildi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın 3 yolcu otobüsünde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün gece yol kontrol noktasında 'Çivi' adlı özel eğitimli köpeğin de katıldığı uygulamada, 3 ayrı yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramalar sonucunda toplam 107 ecstasy hap ve 40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve M.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.Y. ise adli makamlara sevk edildi.

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