Yolcu otobüslerinde kaçak sigara ele geçirildi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan üç yolcu otobüsünde toplam bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, D-100 Karayolu üzerinde yaptığı uygulamada İstanbul’a giden İran plakalı üç yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada, İran vatandaşı A.B, S.Z, S.M’ye ait valizlere gizlenmiş vaziyette toplam bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Valizlerinden kaçak sigara çıkan A.B, S.Z, S.M’ye 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında toplam 22 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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