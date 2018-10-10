Yola çıkan ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yola çıkan ata çarpan otomobilin sürücüsü Ferhat Kocabey(24) ağır yaralandı.

Kaza, Kapaklı-Saray ilçesi karayolunun Yuvam mevkiinde gece meydana geldi. Ferhat Kocabey idaresindeki 59 ZM 656 plakalı otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinden yaralı olarak çıkarılan Ferhat Kocabey, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çerkezköy'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kocabey'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza sonrası karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazaya neden olduğu belirtilen ve telef olan at ise, belediye ekipleri tarafından kepçe vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.



