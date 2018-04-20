Yol uygulamasında yakalandılar

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolünde hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yolcu otobüsleri üzerinde yol uygulaması yapıldı. Güney Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki yolcuların Genel Bilgi Taramasında (GBT) çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen Ç.Ş.Y. yakalandı. Şüphelinin üzerinde sahte kimlik de ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.Ş.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan E.D. de gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen E.D.'nin işlemleri devam ediyor.

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