Yol kontrolünde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine yaptığı yol kontrolünde, S.İ. üzerinde 44.12 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde Mavişehir Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında, minibüs içindeki S.İ.’nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, arama yaptı. Aramada S.İ.’nin üzerinde 44.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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