Yol kenarında erkek cesedi bulundu

OSMANİYE, () - OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Tüysüz beldesinde yaşayan Ahmet Ayyıldız'a(38) ait olduğunu belirledi.

Olay ilçeye bağlı Tüysüz Beldesi'nde meydana geldi. Yolunun kenarında yerde yatan kişiyi görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Vücudunda taş ve sopayla vurulmaya bağlı çok sayıda darp izine rastlanılan Ahmet Ayyıldız'a ait ceset, olay yerinde Cumhuriyet Savcıs'ının incelemesinin ardından, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Ayrıca, Ayyıldız'a ait motosiklet ise olay yeri yakınlarında bulunarak muhafaza altına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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