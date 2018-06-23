Yol denetimlerinde çocuklara hediye

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı'nda başlattıkları çocuklara hediye verme uygulamasından olumlu sonuçlar alınca uygulamayı devam ettirme kararı aldı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri Ramazan Bayramı tatili süresince yaptığı yol denetimlerinde, çocuklara yönelik değişik hediyeler verme uygulaması gerçekleştirdi. Bu uygulamadan olumlu sonuçlar alan emniyet görevlileri devam ettirme kararı aldı.

Devam eden yol uygulamaları esnasında, 'Ağaç yaşken eğilir' atasözünden yola çıkılarak eğitimin yeri ve zamanı yoktur prensibiyle durdurulan araçlardaki çocuklara polis- halkla ilişkilerini güçlendirmek, polislerle çocuklar arasında sempati oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik hazırlatılmış olan trafik kuralları ile ilgili faydalı bilgiler içeren puzzle ve minik polis kimlik kartı hediye edildi. Çocuklar araç kullanan ebeveynlerini denetlemeleri ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda da bilgilendirildi.

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