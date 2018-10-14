YÖK Başkanı Saraç'tan AGÜ'ye ziyaret

KAYSERİ,() - YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Abdullah Gül Üniversitesi’ni ziyaret etti. Saraç ziyarette Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve Öğretim Üyeleriyle biraraya gelerek sohbet etti.

Prof. Dr. Saraç’ı, AGÜ Sümer Kampüsü’nde Rektör Sabuncuoğlu, Öğretim Üyeleri ile yerli ve yabancı öğrenciler çiçekle karşıladı. İlk olarak kütüphaneyi ziyaret eden Prof. Dr. Saraç’a basılı ve dijital eserler hakkında bilgi verildi. Ardından Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu’nu makamında ziyaret eden Prof. Dr. Saraç, burada AGÜ’nün şeref defterini imzaladı. Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu ziyarette Prof. Dr. Saraç’a AGÜ Yayınlarından çıkan “Kayseri’nin 20. Yüzyılı” adlı kitabı hediye etti.

Prof. Dr. Saraç daha sonra Rektörlük Senato Salonunda öğretim üyeleri ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Rektör. Sabuncuoğlu Prof. Dr. Saraç’a yaptığı sunumla üniversitenin misyonu, vizyonu, hedefleri, başarıları, öğrenci ve öğretim üyesi profili hakkında brifing verdi. YÖK Başkanı Saraç daha sonra AGÜ’nün bazı laboratuvarlarını da gezerek üniversiteden ayrıldı.

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