YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve Nostalji Tramvayı 1 Temmuz'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'’na (YKS) katılacak öğrenci ve görevlileri ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nın aldığı kararla YKS'ye katılan öğrenciler ve görevliler, sınav yerlerine rahat ulaşması için ücretsiz taşındı. Öğrenci ve görevliler yarın da yapılacak sınava giderken ücretsiz taşınacak. Öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler görevli belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım, sınav günlerinde belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve Nostalji tramvayında geçerli olacak.