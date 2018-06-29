YKS’ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz

ADANA Büyükşehir Belediyesi, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Üniversite adayları sınava giderken belediye otobüsleri ve metrodan bedava yararlanacak.Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi, YKS’ye girecek adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla planlama yaptı. Buna göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde sınavın başlangıç saatine kadar giriş belgelerini gösteren her öğrencinin belediye otobüsleri ve metrodan ücretsiz ulaşım hizmeti alabileceği belirtildi. Bu uygulamadan öğrenciye refakat eden bir kişi ile sınavda görev yapacak personelin de yararlanacağı bildirildi.Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavının yapıldığı saatlarde gürültü kirliliğinin yaşanmaması için kentin çeşitli yerlerine uyarıcı pankartlar astı. Özellikle sınav merkezlerinin yakın çevresindeki yollarda sürücülerin gereksiz klakson çalmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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