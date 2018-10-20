Yılmaz: Öğrenci sayısı azalıyor, yeni binalar atıl duruma düşüyor

RİZE Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, kentte her geçen yıl öğrenci sayısının azaldığını ve yep yeni binaların atıl duruma düştüğünü söyledi. Yılmaz, "Okul öncesindeki öğrenci sayımız o yıllara göre 3’e 4 ‘e katlanmasına rağmen öğrenci sayımız 57 bin 683. Okullarımızdaki öğrenci sayısının azalması bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Yep yeni binalarımız atıl duruma düşüyor” dedi.

Rize Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, düzenlediği toplantıyla, Rize’de eğitim- öğretimde son durumu gazetecilere değerlendirdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başladığını belirten Yılmaz, Rize’de ikili eğitim veren 3 ilk ve orta öğretim okulu için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Yılamaz, Çay ilk ve orta okulu için Boğaz Mahallesi’nde ortaokul inşaatının da sürdüğünü bildirdi. Yılmaz, "Yıllardır konuşulan ancak kimsenin cesaret edemediği Kurtuluş ilk ve orta okulu içinde önemli bir çalışma başlattık. Yaklaşık 1 buçuk kilometre uzaklıktaki Zihni Derin Ortaokulu çevresinde kamulaştırma çalışmamızı tamamladık. Burada 1100 öğrenci kapasiteli Rize’nin en büyük ortaokulunu yapacağız. Kurtuluş Ortaokulu’nu da buraya taşıyacağız. Böylece Rize merkezdeki Kurtuluş ilkokulunda öğrenci yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan trafik karmaşasını da çözmüş olacağız, şehir trafiği okul giriş ve çıkış saatlerinde rahatlayacak. Şevket Yardımcı ilk ve orta okulu içinde çalışmalarımız devam ediyor. Böylece 2019 yılı sonunda Rize’de iki eğitim veren okul kalmamış olacak “dedi.

'ÖĞRENCİ SAYISI AZALIYOR'

Ahmet Hamdi Yılmaz, yıllar içerisinde Rize'de öğrenci sayısının azaldığını ve bunun da önemli bir sorunu ortaya çıkardığına da işaret etti. Yılmaz, "İç kesimlerdeki okullarda öğrenci azlığı nedeniyle binalar boş kaldı. İkizdere’de 1 ilkokul var, Kalkandere’nin yukarı kesimlerde birçok okul kapandı,2-3 okul kaldı. Güneysu’nun hiçbir köyünde ortaokul yok, hepsi merkeze toplandı. Hemşin’de bir binada 3 okul var, başka okul kalmadı. İç kesimlerde öğrenci azlığı nedeniyle okullarımız kapanma ile karşı karşıya kalıyor. Milli eğitimde ilk idareciliğe başladığım 2004 2005 yıllarında Rize genelinde örgün eğitimdeki öğrenci sayımız 66 bin küsur iken, aradan geçen 13-14 yıla rağmen öğrenci sayımız artacağına azaldı. Okul öncesindeki öğrenci sayımız o yıllara göre 3’e 4 ‘e katlanmasına rağmen öğrenci sayımız 57 bin 683. Okullarımızdaki öğrenci sayısının azalması bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Yep yeni binalarımız atıl duruma düşüyor” açıklamasında bulundu.

'DYNED EĞİTİMLERİ ARTMALI'

Yıl içerisinde tüm okulların ziyaret edilerek öğretmenlerle görüşülüp sorun ve taleplerin tek tek dinleneceğini de kaydeden Yılmaz, mesleki okullar içinde planlama yapılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz "Mesleki okullarda istihdam alanı olan bölümler açmalıyız. Mevcut bölümleri ilgili sektörlerle entegreli hale getirmeliyiz. Bunun için geniş çaplı mesleki eğitim çalıştayı yapacağız, durumu tespit edeceğiz. Turizm meslek Lisesi olupta uygulama oteli olmayan tek il olan Rize’de Turizm öğrencileri için Hayrat Mahallesi’nde yazın otel , kışın pansiyon olarak kullanılacak bir bina yapacağız. Yabancı dil eğitiminin ağırlık kazanacağı bir sistemi de hayata geçirmeliyiz. Birçok okulumuzda devam eden Dyned Eğitimlerini artırarak öğrencilerimizin derdini anlatacak kadar en az bir dil öğrenmelerini sağlamalıyız” dedi.