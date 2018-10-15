Yılmaz Karaca, yeniden TGF Başkanı seçildi

ESKİŞEHİR Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, yeniden Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı seçildi.

Ankara’da gerçekleşen Türkiye Gazeteciler Federasyonu seçimlerini 103 oyla mevcut Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın listesi kazandı. Yüzde 93’lük katılım rekorunun kırıldığı genel kurulda iki liste yarışırken, Mehmet Ali Dim’in listesi 93 oy aldı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu seçimleri Ankara Etap Altınel Otel’de yapıldı, 'İstikrar Grubu' adı altına yarışan mevcut Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın listesi ipi göğüsleyen taraf oldu. Toplam 213 delegenin bulunduğu TGF seçimlerine 198 kişi oy kullanırken, ilk toplantı olmasına rağmen yüze 93’lük katılım oranı ile tarihi bir rekora imza atıldı. Yapılan seçimler sonrasında Yılmaz Karaca’nın listesi 103 oy alırken, önceki yönetimde genel başkanvekili olarak görev yapan Mehmet Ali Dim’in listesine 93 oy çıktı.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Genel Başkanı ve TGF Genel Sekreteri İbrahim Erdoğan’ın birlik beraberlik mesajı ile açtığı genel kurulda Divan Başkanlığı’na oy birliği ile TGF Onursal Başkanı, İzmir Milletvekili Atilla Sertel seçildi. Yardımcılığını ise Antalya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Erdoğan Kahya yaptı.

Faaliyet programını TGF Tanıtım Filmi ve ayrıntılı çalışma kitapçığı ile yapan Yılmaz Karaca, konuşmasında 'Biz büyük bir aileyiz' temasını işledi. Karaca, "TGF, ülkemizin en güçlü basın meslek kuruluşu olarak, yaygın ve yerel basının sorunlarının dile getirilmesi ile çözüm yollarının gösterilmesi noktasındaki anlamlı misyonunu yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

Yapılan seçimler sonrasında 2018-2021 yılları arasındaki 3 yıllık hizmet dönemi için seçilen TGF’nin yeni Yönetim Kurulu’nda Yılmaz Karaca (Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), İbrahim Erdoğan (ASGD Genel Başkanı), Cafer Esendemir (Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Semra Şener (Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Turgay Demirtaş (Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) Kenan Çimen (İzmir Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı), Bayram Ekic i(Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Sezai Matur (Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Kemal Kapaklı (Şanlıurfa GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Derya Akbıyık (Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Cemal İncesoyluer, (Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Levent Altun (Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı), İlker Ülker(Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Süleyman Akbulut (Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) ve H. Özgür Özen (Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı) seçildi.

TGF Denetleme Kurulu Faik Bakoğlu, Hikmet Kurada, Hakan Sezerer, Erol Tayhan, Metin Yıldırım, Mirza Turgut, Kamil Baştuhan’dan oluşurken, Onur Kurulu’na Ahmet Andullahoğlu, Can Pulak, Erkin Sarıoğlu, Mustafa. Cengiz, Coşkun Efendioğlu, Musafa Genç, İsmet Köseoğlu seçildi.

TGF Yüksek İstişare Kurulu (YİK)’te ise Halil İbrahim Hüner, Çetin Gürel, Şahin Özer, Erdoğan Kahya, Şahin Özer, Fatih Avcı, Ercihan Çakmak, Mehmet Işık, Yüksel Baysal, Özden Ural, Sermet Çuhadar, Arif Arslan, Birkan Demirci, İsmail Aydın, Gülgün Keçeci, Ufuk Aktuğ, H.Avni Gelendost yer aldılar.

Yılmaz Karaca seçimler sonradındaki teşekkür konuşmasında, "TGF iradesi baskının hiç bir şekli ve çeşidine boyun eğmeyeceğini dosta düşmana göstermiştir. Eskisinden daha güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz. Hiç bir güç; tarafsız, bağımsız bir medya ve evrensel düzeydeki basın özgürlüğü mücadelesinden asla vazgeçmeyecek olan TGF iradesini teslim alamaz" dedi.

TGF Genel Kurulu’nda 2009 yılında BBP eski Genel Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun bulunduğu helikopter kazasında, görevi başında şehit olan İHA Muhabiri Gazeteci İsmail Gümüş adına eşi Yasemin Güneş’e de 'TGF Onur Ödülü' verildi. TGF Kurucularından Sinop Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Mustafa Genç'e de şükran plaketi takdim edildi. TGF yeni yönetimi önümüzdeki günlerde toplanarak görev bölümü yapacak.

-



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×