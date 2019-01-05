Yılmaz Bekler'e 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TURHAL Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'e, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' ödülü verildi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’in kentte yaptığı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi nedeni ile Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu tarafından yılın başkanı ödülü verildi.

Başkan Yılmaz Bekler ödülden memnuniyet duyduğunu belirterek, ''2014 yılında göreve geldiğimizde sadece Turhal da yaşayan insanların değil Turhal da yaşayan tüm canlıların Belediye Başkanı olduk. Göreve başladığımız günlerde belediyemizin bünyesinde Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimiz yoktu. Hastalanan, yaralanan canlarımızı Turhal’dan Tokat’a, Samsun’a götürüyorduk. Bu hem bizler açısından hem de canlar açısından üzücü bir durumdu. Belediye projelerimiz arasından öncelik olarak Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yapmayı ön gördük ve işe koyulduk. 2017 yılında Turhal’ımıza Orta Karadeniz bölgesinin ikinci büyük hayvan barınağını yaptık. Hayvan barınağımız ameliyathanesinden karantina odalarına, padoglarından kulübelerine, rehabilite odalarından haybulans aracına, güvenliğinden veteriner hekimine kadar eksiksiz bir hayvan barınağını Turhal’ımıza kazandırmış olduk'' dedi.

Turhal Belediyesinin bu alanda önde gelen belediyeler arasında olduğunu belirten Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, ''Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler her konuda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da her daim son derece duyarlı olmuştur. Yunus Emre'nin 'Yaratılanı severim yaradandan ötürü' felsefesi ile Allah'ın 'Dilsiz kullarım' dediği hayvanlara sahip çıkarak, kanuni görev bir tarafa vicdan ve merhamet duygularıyla yaklaşmıştır. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (Haykonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık adına bu güzel çalışmaların mimarı Belediye Başkanımız Yılmaz Bekler’e yılın belediye başkanı ödülünü takdim ediyorum. Bu vesileyle tüm belediyelerimizden, belediye başkanlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyoruz'' diye konuştu.

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