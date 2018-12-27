Yılın yorgunluğunu Anadolu Ateşi ile attılar

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi personeli, yılın yorgunluğunu Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösterisiniz izleyerek attı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel ve ailelerine yönelik yılsonu motivasyon etkinliği düzenledi. EXPO Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Anadolu Ateşi Dans Topluluğu sahne alarak, unutulmaz bir performans sahneledi. Anadolu'nun tüm bölgelerinin halk danslarından derleme yapılarak hazırlanan koreografi ile sunulan gösteri büyük beğeni topladı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Genel Sekreter Birol Ekici, daire başkanları, şube müdürleri, belediye çalışanları ve aileleri katıldı.

TARİHİ İLKLERE SİZLER VESİLE OLDUNUZ

Gösteri öncesinde personele seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Hem yorgunluk atıp, hem de Anadolu Ateşi ile sizlerin de içini ısıtalım diye bir araya geldik. Antalya'mızın bu dönemde birçok tarihi hizmetlerle, ilkle tanışmasına sizler vesile oldunuz. Bizlerde sizlerle birlikte o şerefe nail olduk. Belediye başkanlığım dönemimde yapılmış olan bu büyük hizmetlerin şerefi, onuru, mutluluğu sizlere ait. Bu hizmetler sizlerin emekleri ile gerçekleşiyor" dedi.

BORÇSUZ BELEDİYE

Başkan Türel, 2014 öncesi Büyükşehir Belediyesi'nin kendi personeline dahi borcu olan bir belediye olduğunu belirterek, "Göreve geldik, geçmiş dönemden kalan 7 milyon liralık personel borcunu sıfırladık. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizde artık ikramiyeler, sosyal haklar, maaşlar gününde zamanında en önemlisi eksiksiz ödenebiliyor. Biz işçinin alın teri kurumadan hakkının ödenmesi gerektiğini bilen bir felsefeye sahibiz" diye konuştu.

'PERSONEL MAAŞLARINI ÖDEYEMİYORLARDI'

2012- 2013 yılında milletvekili ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptığını hatırlatan Türel, "Bir temizlik işçisi kardeşim elinde süpürgesiyle sokağı temizliyor. Yolumu çevirdi ve 'Başkanım sen bizi bırakıp gittin ama bak ben burada sokakları temizleyen bir Büyükşehir Belediyesi görevlisi olarak hala çalışıyorum. 6 aydır maaşım ödenmiyor' dedi. İnanınız gözlerim doldu. O kardeşimizin söylediği beni o kadar çok etkiledi ki. Demek ki yeteri kadar gayret edememişim ki seçimi kazanamamışım. Keşke dizlerimdeki derman bitinceye kadar daha çok çalışsaydım da o seçimleri kazansaydım, bu kardeşimin o haykırışına tanıklık etmeseydim" diye konuştu.

"Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde maaşların ödenmediği için kapı pencerelerin indirildiği günler yaşandığını" kaydeden Türel, "Allah hiçbirinize bir daha o günleri göstermesin. Biz sizin çalışıyoruz. Sizler de Antalya için çalışmaya devam ettikçe tarihe geçen bir belediye çalışanı olacak ve tarihte her zaman yerinizi alacaksınız" diye konuştu.

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