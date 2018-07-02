Yılın 'Vakıf İnsanı' ödülü Konukoğlu'na

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na, Ekovitrin Dergisi tarafından 'Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı' ödülü verildi.

İstanbul Wow Otel’de düzenlenen ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Turgut Konukoğlu, Ekovitrin Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ile çok sayıda davetli katıldı.

Tüfenkçi, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na, 'Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı' ödülünü takdim ederek kutladı. Konukoğlu da böylesine önemli konuda ödüle değer görülmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, jüri üyelerine teşekkür etti.

Ödül gerekçelerine ilişkin açıklamada, Abdulkadir Konukoğlu’nun, Türkiye’nin kalkınması yolunda gösterdiği üstün gayretlerin yanı sıra, ülkenin sosyal ve eğitim hayatına katkıları, sosyal sorumluluk ve hayır işlerine liderlik etmesi nedeniyle 'Yılın Vakıf İnsanı' ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Konukoğlu’nun, yarım asrı aşan süredir Türk iş dünyasına özveriyle katkılar yaptığına dikkat çekilerek, “Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye’nin kalkınması, ekonomimizin ve sanayimizin büyümesi yolunda gösterdiği üstün gayretler, ülkemizin sosyal ve eğitim hayatına katkıları, aile vakfı olan Sani Konukoğlu Vakfı’nın sosyal sorumluluk ve hayır işlerinde sürdürdüğü hizmet yarışına liderlik etmesi sebebi ile Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülüne layık görüldü” denildi.

Abdulkadir Konukoğlu’nun, iş hayatında aldığı kararlarla Gaziantep’te bir devin doğmasına öncülük ettiği kaydedilerek, şu görüşlere yer verildi:

"SANKO Holding’e başkanlık yaptığı 20 yıllık süreçte tekstilden enerjiye, makinadan çimentoya uzanan sanayi şirketlerine yön verdi. Kentin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve sosyal hayatına önemli katkılar sunan Abdulkadir Konukoğlu, holding şirketlerinin merkezini İstanbul ya da başka bir büyük kente taşımayarak aslında Gaziantep’e olan bağlılığını da gösterdi. İş hayatında 52 yıl aktif olarak çalışan Konukoğlu, STK’ların yanı sıra, Sani Konukoğlu Vakfı’nda eğitim ve sağlık alanında hayır işlerini sürdürüyor. Konukoğlu, yatırımlarını planlarken ‘Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep’ anlayışıyla hareket ediyor. İş yaşamında başarının birinci şartının çok çalışmak olduğunu belirten Konukoğlu, iş adamlarının memleketlerine mutlaka yatırım yapması gerektiğini söylüyor."

Abdulkadir Konukoğlu’na, 3 Mayıs 2010 tarihinde TBMM’de düzenlenen törenle de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 'Vakıf İnsan' ödülü takdim edilmişti.

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