'Yılın Mutlu İlçesi' Nilüfer seçildi

Serkan AKKUŞ/BURSA,() - BURSA'daki Nilüfer Belediyesi, “Shining Star Award 2019”da “Tema Yıldızları-Mutlu Şehirler” kategorisinde “Yılın Mutlu İlçesi” ödülüne değer görüldü. İstanbul’da düzenlenen gecede ödülü alan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bursa’yı da mutlu şehirler kervanına katıp, bu ödülleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Nilüfer Belediyesi çalışmalarını, Türkiye ve yurt dışından aldığı ödüllerle taçlandırıyor. Nilüfer Belediyesi’nin park, kültür sanat ve sosyal destek alanında yaptığı hizmetler, ATRAX19 çatısı altında düzenlenen Türkiye’de eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması olan “Shining Star Awards 2019”da ödüle değer görüldü. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Shining Star Awards 2019 Ödülleri’nde Nilüfer Belediyesi, “Tema Yıldızları-Mutlu Şehirler” kategorisinde “Yılın Mutlu İlçesi” ödülünün sahibi oldu. Nilüfer Belediyesi jürinin titiz değerlendirmesi sonucu, park ve düzenlenmiş yeşil alanları, kültür sanat ve spor etkinlikleri, müzeleri, huzurevi, Şiir Kulesi ve Dernekler Yerleşkesi gibi projeleri, sosyal destek alanında ürettiği örnek hizmetleriyle, Shining Star Awards Ödülü’ne değer görüldü.

BAŞKAN BOZBEY ÖDÜLÜ ALDI

Yarışmanın ödülleri, İstanbul’da düzenlenen gecede sahiplerine verildi. Shining Star Award 2019 Ödül Töreni’ne Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Yalçın Işıkyıldız ile Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Derya Özgök de katıldı. Shining Star Award 2019 Ödül Töreni’nde Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e “Yılın Mutlu İlçesi” ödülünü, PolinWaterparks Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş verdi.

BOZBEY: BURSAYI’DA MUTLU ŞEHİRLER KERVANINA KATACAĞIZ

Shining Star Awards’da 2016 yılında da Nilüfer Müzik Festivali ile “Yılın En İyi Festival Ödülü”nü aldıklarını hatırlatan Mustafa Bozbey, bu yıl da “Yılın Mutlu İlçesi” seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yapılan araştırmaya göre Nilüfer nüfusunun yüzde 85’inin Nilüfer’de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Bozbey, “Bunun karşılığı da işte bu ödül. Tüm Nilüferliler’e, çalışma arkadaşlarıma ve katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu ödül, Nilüferliler’in ve Nilüfer Belediyesi çalışanlarının hak ettiği bir ödül” dedi. Göreve geldiklerinde Bursa’yı da tıpkı Nilüfer gibi mutlu şehirler kervanına katacaklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bursa’yı da mutlu şehir yaparak, insanların yaşamaktan keyif alacağı, mutluluk oranını üst düzeye çıkararak bu ödülleri almaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Bursalılar da gülümseyecek” şeklinde konuştu.

Shining Star Award 2019 Ödül Töreni’nde toplam 16 kategoride 20 kurum ödül almaya hak kazandı. Yılın Mutlu Şehri Ödülü’nü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Belediyesi alırken, gecede Bursa Orhangazi Belediyesi de ödül aldı.

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