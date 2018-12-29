Yılın Medya Ödülü DHA muhabirine

ANTALYA, () - ANTALYA Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) geleneksel olarak düzenlediği 2018 'Yılın İş İnsanı Ödülü' Mehmet Hacıarifoğlu'nun, 'Sanat Ödülü' Mustafa Aydemir'in, 'Yılın Medya Ödülü' ise Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Çınar'ın oldu.

ANSİAD'ın geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılı İş İnsanı, Sanat ve Medya Ödüllerinin sahipleri belirlendi. Geleneksel ödüller, 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Akra Hotel'de yapılacak ANSİAD 29'uncu Kuruluş Yıldönümü Balosu ve Ödül Töreni'nde sahiplerine verilecek.

'YILIN BAŞARILI İŞ İNSANI' HACIARİFOĞLU

'2018 Yılın Başarılı İş İnsanı Ödülü'ne ANSİAD üyesi ve eski başkanlarından, Hacıarifoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıarfioğlu layık görüldü. Yılın İş İnsanı seçilen Hacıarifoğlu, yaptığı yatırımlar ve işletmenin ülke ve bölge ekonomisine katkıları, iş kapasitesinin büyüklüğü, sağladığı istihdam ve ödediği vergi, müteşebbis kişilik, çevreyle uyum, sosyal sorumluluk bilincinde estetik, sanatsal, tarihi, kültürel değerlere önem vermesi, kültürel kapasitesi, verimlilik ve eğitime katkısı, sivil toplum kuruluşlarındaki gayret ve performansı, inovasyon ve kalite bilincinin yerleşmesi ve gelişmesine sağladığı katkı gibi kriterlere göre belirlendi.

3 BİN ASKERLE DÜNYANIN EN BÜYÜK ATATÜRK PORTRESİ

Yılın Sanat Ödülü'ne ise ressam, araştırmacı- yazar Mustafa Aydemir layık görüldü. 1982 yılında, 30 günde 3 bin gönüllü askerle Erzincan'daki Keşiş Dağı'na doğadaki malzemeleri kullanarak dünyanın en büyük portresi olan Atatürk portresini yapan Aydemir, ayrıca Antalyalı kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un hayatını araştırarak 'Ben Bir Türk Zabitiyim' belgesel eserinin de sahibi.

MEDYA ÖDÜLÜ 'DAN MEHMET ÇINAR'A

Yılın Medya Ödülü 'Krize inat dev yatırım' haberiyle, Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Çınar'a verildi. Ödül, Batı Akdeniz Bölgesi il ve ilçelerinde yazılı basın, görsel ve işitsel basın ile internet medyası alanlarında hizmet veren medya mensuplarının desteklenmesi ve bölgenin ekonomik hayatının gelişmesine katkıda bulunacak eserlerin üretilmesini özendirmeyi amaçlıyor.

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