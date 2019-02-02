Yılın Kadını Ödülü Suna Kıraç'a

ANTALYA, () - ANTALYA Kadın Müzesi Prof. Dr. Jale İnan 2018 Antalya Yılın Kadını Ödülü, iş insanı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kurucusu Suna Kıraç'a verildi.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında 2015 yılında kurulan Antalya Kadın Müzesi'nin (AKM) Akra Hotels sponsorluğunda her yıl düzenlenen 'Prof. Dr. Jale İnan 2018 Antalya Yılın Kadını Ödülü için tören düzenlendi. Akra Otel'de düzenlenen törene, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ak Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Uluslararası proje yöneticisi Ayşe İnan, Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) Direktörü Prof. Dr. Oğuz Tekin, Akra Hotels Genel Müdürü Gökhan Polat, ANSİAD Başkanı Sadi Kan, ANTGİAD Başkanı Mustafa Cengiz, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, ATAV Başkan Yardımcısı Zafer Alkaya, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş, Prof. Dr. Jale İnan'ın akrabası Suzan Teksel, AKM danışma kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

'AKM'NİN MİSYONU, KENTİ ROL MODEL KADINLARLA TANITMAK'

Törende açılış konuşmasını yapan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi'nin kuruluşundan bu yana her yıl 1 Şubat'ta Prof. Dr. Jale İnan'ın doğum gününde 'Yılın Kadını Ödülü' verdiklerini söyledi. Başkan Gül Ege, "Antalya Kadın Müzesi, rol model kadınları ön plana çıkartarak toplumdaki başarılı ve ilkleri yapmış kadınlarla kenti tanıtmayı misyon haline getirmiştir. Yakın zamanda sergiye açacağımız 'Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları' projemiz bunlardan bir tanesi. Antalya Arkeoloji Müzesi ve Side Müzesi'nde görebileceğiniz 20 adet antik çağ kadın başının büstler üzerine 3D çıktısı alınarak, 3D çıktıların kafaları gerçek peruk saçlarla taranacak ve modellemeler yapılacak. Sergimizi ilk olarak mart ayı içerisinde Antalya Arkeoloji Müzesi'nde açacağız. Daha sonra sergimiz Avrupa ülkelerindeki arkeoloji müzelerinde yer bulacak" dedi.

YILIN KADINI 'SUNA KIRAÇ'

Antalya Kadın Müzesi'nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Başkan Yeliz Gül Ege, yılın kadınını ise şu sözlerle açıkladı:

"İdeallerini paylaşanların arttığı sürece kendisinin zenginleşeceğini düşünüyor, ülkesine çok değer veriyor, eğitim sanat bilim ve estetik dallarında geleceğe nesiller yetiştirmeyi hedefliyor ve bunun için çok çalışmış. Eğitimin önemine çok inanıyor, çünkü ülkemizde her çocuğun aynı eğitimi alamadığını biliyor. Onu inanç, irade ve ideal ile tanımlayabiliyoruz. Yılın Kadını, Suna Kıraç."

ATAV Başkanı Gül Ege'nin yılın kadınını açıklamasının ardından Gazeteci ve Belgesel Yapımcısı Rıdvan Akar'ın Suna Kıraç'ın yaşamını konu aldığı 'Kutup Yıldızı-Sönemeyen Kılavuz' belgeseli izletildi. Belgeselin ardından Başkan Gül Ege, Prof. Dr. Jale İnan'ın yakını Suzan Teksel ile 'Yılın Kadını Ödülü'nü iş insanı Suna Kıraç adına AKMED direktörü Oğuz Tekin'e verdi.

Tören sonunda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akra Hotels Genel Müdürü Gökhan Polat'a Antalya Kadın Müzesi'ne katkılarından dolayı Antalya silüeti takdim etti. ATAV Başkan Yardımcısı Zafer Alkaya ise Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş'e kadın müzesine verdiği desteklerden dolayı ATAV yayınlarını takdim etti. Tören, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin mini konseri ve kokteyl ile sona erdi. Antalya Kadın Müzesi tarafından Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış amacıyla Suna Kıraç'ın 'Ömrümden Uzun İdeallerim Var' adlı kitabı ve Gazeteci Rıdvan Akar'ın 'Suna Kıraç'ın izinde 10 yılın öyküsü' temalı 'İdealler Gerçekleşirken' adlı kitabı satışa sunuldu.

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