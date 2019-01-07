Yılın ilk Meclis toplantısında pasta kesildi

ÇANAKKALE Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen yılın ilk pasta kesimiyle gerçekleştirildi.
Çanakkale Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında, Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, partilerin Grup Başkanvekilleriyle birlikte yeni yıl pastasını kesti. Pasta kesimi öncesinde Belediye Meclis üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Gökhan, 2019 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
Ocak ayı Meclis toplantısı, Başkan Gökhan’ın Çanakkale gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmenin ardından gündem konularının görüşülmesiyle son buldu.
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