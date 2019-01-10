Yılın ilk kitap fuarına ziyaretçi akını

Malik GÖDELİNER/ADANA, ()- ADANA’da bu yıl 12'nci kez kapılarını açan Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğradı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, yaklaşık 135 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuarın 5’inci gününde havaların açık gitmesini fırsat bilen kitap sevenler fuarı, doldurdu. Merkez okulların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda öğrenci de sınıfça kitap standlarını gezdi. Öğrenciler yardımcı ders kitapları ve hikaye kitaplarına ilgi gösterirken, kitapsevenler ise ünlü yazarların roman ve kitaplarını satın aldı.

İLYAS SALMAN İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl 12’nci kez düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı`na katılan sinema oyuncusu İlyas Salman ilgi gördü. Salman, ‘Hem Kemalistim, hem Sosyalistim’, ‘Hasretim Sansürlüdür’ ve ‘Kırmızı Beyaz’ kitaplarını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti. Kitap Fuarı çeşitli kültür etkinlikleri, söyleşi ve imza günleri ile 13 Ocak Pazar akşamına kadar açık olacak.

FOTOĞRAFLI