Yılın ilk çağlası Işıklı’dan

MERSİN’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı mahallesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı.Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı.Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlayan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı ve üretici Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gramla satın aldığını, özellikle hamile ve çocukların yoğun talepte bulunduğunu söyledi. Doğal şartlarda, Türkiye’de ilk defa Işıklı’da badem hasadının yapıldığını belirten ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Can, "Burada topladığımız bademlerimizi yarım kiloluk paketlerde 50 Tl’den satışa sunuyoruz ilk etapta. Önümüzdeki günlerde de pazarı kurulacak.5-6 yıl öncesine kadar 3 bin olan çağla badem ağaçlarımız 300 bine ulaştı. Burada en güzel şey, gübre ve ilaç istemeden tamamen doğal ve organik şekilde yetişmesi ve meyve vermesi. Ayrıca her yıl mahallemizde düzenlenen Işıklı Çağla Festivali ile de köylülerimiz hem ticaret yapıyor hem de çevre ilden ve ilçelerden gelen konuklarımızla kaynaşıyorlar. Çağla hem gelir kaynağımız hem de köyümüzün tanıtım aracı" dedi.

