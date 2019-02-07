Yılın ilk ayında aranan 1137 kişi yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2019 yılının ilk ayı olan ocak'ta, asayiş, kaçakçılık, narkotik ve olaylarına karışan, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan bin 1137 kişi yakalandı, bunlardan 103'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir aylık dönemde meydana gelen asayiş olaylarında; adam öldürme, yaralama, hırsızlık ve diğer suçlardan 953 şüpheli şahıs yakalandığı, bunlardan 80'inin tutuklandığı, narkotik olaylarında; 120 şüphelinin yakalandığı 17'sinin tutuklandığı, kaçakçılık olaylarında ise 30 kişinin yakalandığı 4'ünün ise tutuklandığı belirtildi.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda ayrıca, 10 adet abanca, 11 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kuru sıkıdan dönme tabanca, gaz tabancası, havalı ateşsiz silah, 377 adet çeşitli fişek, 8 adet av tüfeği fişeği, 16 adet bıçak, 10 kilo 355 gram esrar maddesi, 394 gram eroin maddesi, 522 gram metamfetamin maddesi, 37 adet extacy hap, 6 adet sentetik ecza hap, 457 paket kaçak sigara, 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 4 adet sahte 200 TL., 9 adet sahte 100 TL, sahte nüfus cüzdanı, sahte evlilik cüzdanı, para, sürücü belgesi, 2 adet cep telefonu, laptop bilgisayar, 2 adet kumar makinesi, 106 adet iskambil kağıdı, 90 adet dvd ve cd ile 3 adet sopa ele geçirilerek adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.



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