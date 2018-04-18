Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı

TOKAT,() – TOKAT'ta okul sporları Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası açılış programı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 18-22 Nisan 2018 tarihleri arasında Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 16 takımın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonasının açılış seremonisi gerçekleştirildi. Seremoniye Tokat Valisi Ömer Toraman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, antrenör, sporcular ve vatandaşların katılımları Hüseyin Akbaş Spor Salonunda gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, "Tarihin medeniyetin yeşilin buluştuğu Tokat’ta sizleri ağırlamaktan şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına mutlu olduğumuzu belirtir, turnuva boyunca ekibimizle birlikte sizlerin yanınızda olduğumuzun bilinmesini isterim. Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimiz, çocuklarımız için sportif ve gençlik yatırımlarını artırdıkça gençlerimizi her türlü olumsuzluklara karşı korudukça sportif başarılar artmaktadır" dedi.

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