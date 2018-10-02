Yıldız ve Çömez'den huzurevine ziyaret

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, eşleriyle birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Afyonkarahisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. Yıldız ve Çömez yaşlılarla sohbet ederken, mutluluklarına ve dertlerine de ortak oldu. Yaşlıların çok iyi bir ortamda bakımlarının sağlandığını belirten Yıldız, devletin kadın, çocuk ve yaşlılara her türlü desteği verdiğine bir kez daha şahit olduklarını aktardı.

Yaşlıların geçmişle gelecek arasında çok önemli bir bilgi aktarımını sağladığını söyleyen Müdür Yıldız, "Yeni nesil geçen yıllarda nasıl yaşandığını büyüklerinden, dede ve ninelerinden öğreniyor. Her şey okulda öğrenilmiyor maalesef. Kitaplar da her şeyi yazmıyor. Türk örf ve gelenekleri en doğru şekilde yaşanılmış haliyle yaşlılarımızdan, büyüklerimizden öğrenilebiliyor. O yüzden onların bize ihtiyacı olduğu zamanlarda destek olmamız bizim en önemli görevimiz. Herkesin büyüklerine ve yaşlılara gereken özeni ve hürmeti göstermesi gerekiyor. Huzurevinde kalan büyüklerimizi ziyarete geldik ve onların sevinçlerine ve duygularına ortak olduk. Herkesin yakını olsun olmasın huzurevlerini ziyaret etmelerini ve onlara sahipsiz olmadıklarını hissettirmelerini bekliyoruz" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez de yaşlıların baş tacı olduğunu vurgularken, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

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