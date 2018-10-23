Yıldız ve Çömez'den esnaf ziyareti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez esnaf ziyareti yaptı.

İl Emniyet Müdürü Yıldız ile İl Jandarma Komutanı Çömez, Afyonkarahisar merkezindeki Uzun Çarşı ve tarihi Turunç Hanı esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu. Daha önce de esnaf ziyaretlerini zaman zaman sürdüren Yıldız ve Çömez vatandaşların emniyeti ve güveni için birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

Karşılarında Müdür Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez'i gören esnaf ise bu tür ziyaretlerden memnun olduklarını ifade etti.

Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, "Halkımızın güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmesi için polis ekiplerimiz ve jandarma ekiplerimiz huzuru bozmak isteyenlere yönelik operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Milletimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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