Yıldız Dağı kışa hazırlanıyor

SİVAS, ()-SİVAS'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu için çalışmalar devam ediyor.

Yıldız Kayak Merkezi'nde kış hazırlıkları devam ediyor. İl Özel İdere Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya yeni sezon hazırlıkları yerinde inceledi. Her sezon bir önceki sezona göre daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen kayak merkezinde bulunan mekanik sistem ve alt yapının bakım çalışmalarının, kayak sezonu kapanır kapanmaz başladığını söyleyen Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, "Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kayak merkezimiz, teleferikler, pistler ve karlama sistemiyle bir bütün olarak teknolojinin kullanıldığı bir tesis. Burada bulunan cihazlarda ister istemez sezon içerisinde yıpranıyor. Dolayısıyla kış hazırlığına sezon biter bitmez başlanıyor. Yaz boyu bütün teleferik, suni karlama sistemleri, yürüyen bantlar, tamir, bakım ve onarımdan geçiyor. Tesisin tamamının altyapısını tekrar elden geçiriliyor. Yaklaşan yeni sezon öncesinde vereceğimiz hizmetlerde kayak severlerin bir sıkıntı yaşamaması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sivas'a ve Türkiye'ye hizmet vermenin gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ise; "Sorunsuz bir kış sezonu için elimizden gelen özen ve gayreti gösteriyoruz. Yaklaşan yeni sezon için Yıldız Kayak Merkezi olarak hazırlıklarımız sürmektedir. Sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz" dedi.

Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya ve beraberindekiler yapımı Cumhuriyet Üniversitesi tarafından geçen yıl başlanıp bu yıl tamamlanan 'Yüksek İrtifa Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, bölgenin asayiş ve güvenliğinden sorumlu Yıldız Dağı Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti.

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