Yıldırımlı tenisçi Türkiye şampiyonu oldu

Yıldırım Belediyespor, tenis branşındaki başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesporlu başarılı tenisçi Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 10-14 Ekim tarihleri arasında Yalova’da düzenlenen Büyükler Tenis Turnuvası’nda korta çıktığı 5 maçta tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 2018 yılı içerisinde katıldığı 8 turnuvada da final oynama başarısı gösteren Ozan, turnuvalarda mücadele ettiği 34 karşılaşmanın 29’unu kazanarak başarılı kariyer çıtasını yükseğe taşımayı sürdürdü.
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