Yıldırımlı tenisçi Türkiye şampiyonu oldu

YILDIRIM Belediyesporlu tenisçi Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Tenis Turnuvasında şampiyon oldu.Yıldırım Belediyespor, tenis branşındaki başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesporlu başarılı tenisçi Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 10-14 Ekim tarihleri arasında Yalova’da düzenlenen Büyükler Tenis Turnuvası’nda korta çıktığı 5 maçta tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 2018 yılı içerisinde katıldığı 8 turnuvada da final oynama başarısı gösteren Ozan, turnuvalarda mücadele ettiği 34 karşılaşmanın 29’unu kazanarak başarılı kariyer çıtasını yükseğe taşımayı sürdürdü.

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