Yıldırım’da sağlık atağı

YILDIRIM Belediyesi, inşaatını tamamlayıp, hizmete soktuğu sağlık tesisleriyle ilçe sakinlerinin yaşamına değer katıyor.

Yıldırım Belediyesi, geniş hizmet yelpazesi dahilinde gerçekleştirdiği kurumlar arası iş birliğiyle sağlık alanında da ilçe sakinlerine dokunan çalışmalara imza atıyor. Yıldırım Belediyesi tarafından hizmete açılan 14 aile sağlığı merkezinin yanı sıra Tıp Merkezi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Gençlik ve Sağlık Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, yüz binlerce Yıldırımlıyı sağlığına kavuşturuyor. 75. Yıl, Yiğitler, Musababa, Davutkadı, Eğitim, Maltepe, Davutdede, Selçukbey, Akçağlayan, Millet, Millet 2, Yediselviler, Erikli ve Şirinevler’de aile sağlığı merkezleri vatandaşlara şifa dağıtırken, Yeşilyayla’da yapımı devam eden Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi de yüzde 80’lik seviyeye ulaştı. Vatandaşların tüm beklentileri göz önünde bulundurularak planlanan ve yürüme mesafesine sağlık hizmetlerine ulaşma imkanı tanıyan merkezlerin bünyesinde; muayene odaları, gebe izlem ve aile planlama odaları, aşı ve bebek çocuk izleme odaları, tıbbi müdahale odaları, emzirme odaları, laboratuvarlar, engelli muayene odaları gibi alt birimler bulunuyor.

TALEPLER HİZMETE DÖNÜŞÜYOR

Gerçekleştirilen yatırımlarla ilçe sakinlerinin temel ihtiyaçlarından olan sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşımını sağladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İnsanların sağlık hizmetlerine kısa sürede ulaşımı, şehirlerin en önemli gelişmişlik göstergelerinden birisi. Biz de hemşerilerimizin bu hizmetten en kolay şekilde yararlanmalarını sağlamak adına önemli projelere imza attık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte mahallelerimize donanımlı ve modern sağlık merkezleri kazandırıyoruz. Türkiye’de sağlık hizmeti veren belediyelerden biri olarak, Tıp Merkezimiz ile yılda ortalama 150 bin hemşehrilerimize şifa dağıtıyoruz. Uzman hekim kadromuz, sağlık personellerimiz ve tüm çalışanlarımız ile modern koşullarda sağlık hizmeti veren Yıldırım Tıp Merkezimizde ilçe sakinlerimizi sağlığına kavuşturuyoruz” diye konuştu.

‘YILDIRIMLILARIN SAĞLIĞI BİZE EMANET’

Sağlık alanındaki yatırımlarının aile sağlığı merkezleri ile sınırlı olmadığını da hatırlatan Başkan Edebali, “İnsanlarımızın sağlığını korumak ve hastalarımıza şifa bulmak adına sosyal belediyecilik faaliyetlerimizde sağlık yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Bağlaraltı Mahallesi’nde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile 75. Yıl Mahallesi’nde Cengiz Oğuz Sağlık ve Gençlik Merkezi’ni hizmete açtık. Yıldırım’a kazandırdığımız en önemli sağlık yatırımlarından birisi ise KETEM. Çağımızın en önemli sağlık problemlerinden birisi olan kanserin erken teşhisinde ilçemizde önemli bir ihtiyaca cevap veren KETEM’de, bu güne kadar on binlerce insanımıza ücretsiz kanser taraması gerçekleştirildi. Hemşerilerimizin sağlık sorunlarının çözümü için hizmete açtığımız merkezlerin yanı sıra sağlıklı yaşamı teşvik etmek adına, ilçemize kadın spor merkezleri kazandırıyor, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için onları spora teşvik ediyor, spor yapabilecekleri tesisler oluşturuyoruz. İlçe sakinlerimizin sağlığı her türlü hizmetin üstünde. Hemşehrilerimizin sağlığı bize emanet” ifadelerini kullandı.

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