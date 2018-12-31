Yıldırım’da, Mekke’nin Fethi kutlaması

BURSA’da, Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Mekke’nin fethinin 1388’inci yılı kutlamasına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, ‘’Peygamber efendimiz Mekke’den mahzun olarak hicret etmek zorunda kaldı. Daha sonra güçlenip, geri gelerek, Mekke’yi fethetti ve devlet inşa etti, medeniyet inşa etti, insanların gönlünü fethetti’’ dedi.

Mekke’nin fethinin hiçri 1388’inci yılı Yıldırım’da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra fetihle ilgili konuşmak için kürsüye Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş geldi. İnsanların önderi Hz. Muhammed’in (SAV) en güzel ahlak ile yaratıldığını belirten Karataş, “Cesurdu, mütevazıydı, cömertti, mükedderdi, mahzundu, inanıyordu, üstün olduğunu biliyordu. Peygamber efendimiz Mekke’den mahzun olarak hicret etmek zorunda kaldı. Daha sonra güçlenip, geri gelerek; Mekke’yi fethetti ve devlet inşa etti, medeniyet inşa etti, insanların gönlünü fethetti. Bir kişiydi yola çıktığında sonra dalga dalga, öbek öbek, fevç fevç insanlar İslam’a girdi. O’nu tanıyan O’na aşık oldu. Kur’an'ı dinleyen Kur’an’a meftun oldu. Kur’an’ın karşısında şairler, edipler aciz kaldı” ifadelerini kullandı.

Kutlama, hafızların Kur’an-ı Kerim okuması ve topluca dua edilmesiyle son buldu.

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