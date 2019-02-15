Yıldırım’da Kadı Spor Merkezleri hizmete girdi

SAĞLIKLI toplum yapısının oluşması adına ilçede spor seferberliğine imza atan Yıldırım Belediyesi, kadın spor merkezleri ile Yıldırımlı kadınları sporla buluşturuyor.

Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri ve Sinandede oluşturduğu kadın spor merkezleriyle sağlıklı yaşamın önemli bir unsuru olan sporla ilçedeki kadınların buluşmasına olanak tanıyor. Hizmete girdikleri ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılaşan spor merkezlerinde bugüne kadar 25 bin kadın sağlıklı yaşama adım attı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde pilates, step, aerobik ve fitness çalışmaları yapan kadınlar, profesyonel spor hizmeti alıyorlar. Merkezlerde kadınların kişisel eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşlar da bulunuyor. Sinandede Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kadın ve Engelli Eğitim - Spor Merkezi ve Cimnastik Salonu ise kadın eğitmenler eşliğinde haftanın 6 günü aerobik, step, pilates, zumba, cimnastik ve fitness çalışmalarının yanı sıra engelli kadınlar için kişinin engel durumuna göre çalışma programı düzenleyerek hizmet veriyor.

BİLİMSEL YÖNTEMLER REHBERLİĞİNDE SPOR

Kadınlara sağlıklı bir yaşam imkanı sunmak için Yıldırım’a 4 kadın spor merkezi kazandırdıklarını, bu spor merkezlerinin aynı zamanda kadınların buluşma ve komşuları ile görüşme mekanı da olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Kadın spor merkezlerimiz donanım olarak birçok imkana sahip. Profesyonel salonlarda bulunan spor ekipmanlarını Yıldırımlı kadınların hizmetine sunduk. Kadınlarımızın da bu merkezlere gösterdiği yoğun ilgi, ne kadar doğru bir hizmeti ortaya koyduğumuzun bir göstergesi. İlçemizdeki kadın spor merkezlerimizde, diyetisyenlerimiz rehberliğinde, bilimsel yöntemleri kullanarak kadınlarımız spor yapma imkanı buluyor. Bu spor merkezleri sayesinde kadınlarımız hem spor yaparken hem de sosyal açıdan hayatın stresinden uzaklaşıyor. Öte yandan Sinandede Kadın ve Engelli Eğitim Spor Merkezi ve Cimnastik Salonu’nda engelli kadınlarımızın da spor yapma hakkını savunan anlayışla ulaşımlarını sağlayarak aracımızla kendilerini evlerinden alıyor, uzmanlar eşliğinde spor yapma imkanı tanıyoruz” diye konuştu.

TOPLUMUN TÜMÜNE HİTAP EDEN HİZMETLER

Yerel yöneticiler olarak her alanda kalkınmayı sağlayacak hizmetleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Edebali, “Yerel kalkınma hayatın her alanında eğitim, sağlık, kültür, turizm ve şehircilikte geçerli. Biz de Yıldırım’da bu alanlarda toplumun tüm kesimlerine hitap eden, dezavantajlı bireylere öncelik tanıyan hizmetler ürettik. Yerel kalkınmanın iki önemli sac ayağı var. Birincisi güçlü toplum olmak, diğer önemli unsur da güçlü şehri inşa edebilmek. Sadece ekonomik veriler toplumu güçlü kılmaz. Değerlerine önem veren, aile yapısının güçlü olduğu toplum yapısı da güçlüdür. Aile hem kusurlarımızı telafi eden hem de bizi hayata hazırlarken değerlerimize bağlı çevresiyle barışık yetiştiren kurumdur. Bu bağlamda aileyi çok önemsiyoruz. Şehrin güçlü olması için de ulaşımıyla, altyapısıyla, mimarisiyle Yıldırım’a yeni bir kimlik kazandırdık. Vizyon projelerimizle ilçemizin değerini yukarı taşıdık. Güçlü toplum için de kültürel, sosyal ve sanatsal değerlerin gelişmesi adına birçok hizmeti hayata geçirdik. Kadınlarımıza sağlıklı yaşam olanağı tanıyan spor merkezlerimize de tüm kadınlarımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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