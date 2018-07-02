Yıldırım’da ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

SOSYAL belediyecilik hizmet anlayışıyla örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, ‘Yıldırım Paylaşım Atölyesi’ ve ‘Yıldırım Sosyal Kart’ ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından ‘Yıldırım’da Hayat Paylaşımla Güzel’ sloganıyla hayata geçirilen Yıldırım Paylaşım Atölyesi, gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında 2018’in ilk 6 ayında 98 ev eşyası, bin 356 adet giysi vatandaşlara ulaştırıldı. Aynı süre içerisinde 13 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye yardımı sağlanırken, soğuk kış günlerini dayanışma duygularıyla ısıtmak için 13 adet soba dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi Yıldırımlıların gönüllerince alışveriş yapmalarını sağlayan ‘Yıldırım Sosyal Kart’ projesi ile 5 bin 896 kişiye kart teslim edildi. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılan müracaatlarının değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldığı kart ile anlaşmalı market zincirlerinden alışverişte dilediği gıda ürününü alabiliyor.

HAYAT PAYLAŞIMLA GÜZEL

Millet olarak bizi güçlü kılan en önemli özelliklerimizin dayanışma ve paylaşma duygularımız olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Tarihimizin ve kültürümüzün bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de en önemli kısasımız; ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi rencide etmemek. Sağ elin verdiğini sol el bilmeden insanlarımıza ulaşıyoruz. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz. Sosyal çalışmalarımızla gıdadan giysiye, kırtasiyeden çorba dağıtımına, tekerlekli sandalye yardımından iftar ve sahur yemeklerine, aşure ikramından Paylaşım Atölyesi’ne kadar yüzbinlerce insanımıza ulaştık. Bu veriler, ‘Dayanışma Şehri Yıldırım’ hedefimize giden yolda önemli bir mesafe kat ettiğimizin göstergesidir” diye konuştu.

‘KARDEŞLİK DUYGUMUZ PEKİŞİYOR’

Dayanışma şehri Yıldırım’da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak ilçedeki kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiklerini dile getiren Başkan Edebali, “Hemşerilerimizin dertleri ile dertlenmek ve bunlara bir nebze de olsa derman olabilmek bizim yönetim anlayışımızın temelini teşkil ediyor. Maddi imkanı el vermeyen zor durumdaki vatandaşlarımızın hem giysi hem de eşya ihtiyaçlarına cevap verdik. ‘Yıldırım Sosyal Kart’ adını verdiğimiz projemizle de ihtiyaç sahibi hemşerilerimize anlaşmalı market zincirlerinde dilediğince kullanabilecekleri, her türlü gıda ürününü alabilecekleri bir kart veriyoruz. Bu anlayışla ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olarak birlik ve beraberliğimizi canlı tutmayı sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz, 444 16 02 numaralı Yıldırım Çağrı Merkezi’mizden bize ulaşıp bu paylaşım zincirine dahil olabilir, mutlu ve huzurlu Yıldırım’a katkı sunabilirler” diye konuştu.