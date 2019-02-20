Yıldırım’a modern sağlık merkezi

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 katlı kompleks şeklinde inşa edilen ve modern cihazlarla donatılan Yıldırım 15 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı, Başkan Alinur Aktaş tarafından yapıldı.

Bursa’nın tarihi semtlerinden Yıldırım, hastane standartlarında bir aile sağlığı merkezine kavuştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım Caddesi’ndeki binaların kamulaştırılmasıyla oluşturulan alana kurulan sağlık merkezinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Yıldırımlıların birinci basamak sağlık hizmetlerini daha iyi şartlarda almaları için inşa edilen sağlık merkezinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Efrail Atıcı, Yıldırım Mahalle Muhtarı Cihat Ovalısoy ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Efrail Atıcı ve Yıldırım Mahalle Muhtarı Cihat Ovalısoy’un davetlilere yönelik birer konuşma yaptığı tören kapsamında vatandaşlara etli pilav ile ayran ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışın ardından sağlık merkezini dolaşarak tansiyonunu ölçtürdü.

HASTANE AYARINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa’da sağlıklı şehir imajını güçlendirmek ve halkın yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir inşa etmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak kent sağlığında olduğu kadar insanların sağlık hizmetlerine erişimi konusunda da çözümler ürettiklerini kaydeden Başkan Aktaş, açılışı gerçekleştirilen Yıldırım 15 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin de bu projelerden biri olduğunu ifade etti. 900 metrekarelik kullanım alanına sahip Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi’nin betonarme asmolen sistemle inşa edildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Yapımına 2017 Eylül ayında başlanan binanın zemin katı aile sağlığı merkezi, birinci katı da verem savaş birimi olarak ayrıldı. İçerisinde 6 adet muayene, 3 adet aşı bebek-izlem, emzirme, laboratuvar, 2 adet acil müdahale, 2 adet gebe izlem, eğitim, personel, 6 adet WC, mutfak ve kat, rezerv ve temizlik odaları ile 5 araçlık otopark bulunan binanın maliyeti 1 milyon 750 bin TL’yi buldu” dedi.

BAŞKAN AKTAŞ’A TEŞEKKÜR

Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Efrail Atıcı ise aile sağlığı merkezlerinin ‘vatandaşa en yakın bakanlık birimi olan’ birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yer aldığını söyledi. Daha önce Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde hizmet veren 15 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin ‘alınan tahliye kararının ardından’ Davutdede’ye, oradan da yeni binanın tamamlanmasıyla Yıldırım Mahallesi’ne taşındığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bize her konuda ciddi destekler veren Büyükşehir Belediyemiz, bu konuda da yardımını esirgemedi. 15 Nolu Aile Sağlığı Merkezimiz çok kısa sürede hizmete alındı. Aile hekimleri ile verem savaş personelimiz, her şeyin hazır olmasıyla birlikte burada hizmet vermeye başladı. Başta Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere yatırımda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yıldırım Mahalle Muhtarı Cihat Ovalı da yenilenen sağlık merkezi nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkürlerini iletti. Muhtar Ovalı, Molla Yegan Medresesi’nin rehabilitasyonu konusunda da Başkan Aktaş’tan destek istedi.

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